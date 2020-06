Mancini: “Spero che in autunno riaprano gli stadi. Coppa Italia? Occhio al Napoli…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale, ha parlato dell’Europeo itinerante che si dovrebbe disputare il prossimo anno: “Eravamo pronti per giocare questa estate, ma ci faremo trovare pronti anche tra un anno. Intanto mi auguro che tra settembre e ottobre ci siano le condizioni per riaprire gli stadi, così da poter giocare a Milano e allenarci a Bergamo, per dare una carezza azzurra a due città martoriate dal Covid. Le convocazioni? L’intenzione è quella di allargare il gruppo, recuperando giocatori che sono già stati con noi o aggiungendo dei giovani, come Scamacca”.

SULLA COPPA ITALIA – “La finale di stasera ha una sua magia: Napoli-Juve assegna il primo trofeo dopo la pandemia. Un segnale in più della vita che ritrova gradualmente la sua normalità. Mi aspetto una sfida molto aperta ed equilibrata, perché il Napoli è più forte di quanto non dica la classifica del campionato”.

