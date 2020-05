Mancini: “Spero che il campionato ricominci, ma se dovessi ragionare solo da CT…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Roma Radio, Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale, ha detto la sua sulla ripresa del campionato: “Se dovessi parlare solo da allenatore della Nazionale, allora spererei che si finisse qui per ricominciare con calma la nuova stagione. Il prossimo anno ci sarà una serie lunghissima di partite e i giocatori potrebbero arrivare stanchi all’Europeo. La mia speranza, però, è comunque che si possa riprendere questo campionato per portarlo regolarmente a termine. Mi sembra che ci siano stati veramente pochi calciatori rimasti infettati dal virus. Questo significa che non è così semplice infettarci tra di noi giocando all’aria aperta. Spero si riesca a venir fuori da questo periodo il prima possibile e mi auguro che anche le mascherine scompaiano al più presto”.

