Manchester City, accolto il ricorso: niente esclusione dalle coppe europee

MILANO – Il Manchester City parteciperà alla prossima Champions League. La società inglese aveva ricevuto una squalifica di due anni dall’Uefa, oltre ad una multa da 30 milioni di euro, per alcune gravi violazioni. Tuttavia, il TAS ha accolto il ricorso del City, annullando la squalifica e riducendo la sanzione economica 10 milioni. I Cityzens, quindi, potranno prendere parte alle competizioni europee.

