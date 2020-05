Malmo, il Comune chiede la rimozione della statua di Ibrahimovic

MILANO – Nel novembre del 2019 Zlatan Ibrahimovic ha deciso di diventare co-proprietario dell’Hammarby, squadra di Stoccolma, provocando la furia dei tifosi del Malmo, i quali l’hanno interpretato come un vero e proprio tradimento, dato che l’Hammarby è da sempre il loro acerrimo nemico calcistico. Fino a quel momento infatti Ibra era stato l’idolo indiscusso dei sostenitori del Malmo, tanto da essersi visto dedicare persino una statua in bronzo nel piazzale antistante allo stadio, ma con il suo ingresso nella società dell’Hammarby, alcuni tifosi del Malmo hanno cominciato ad attaccare la statua con ripetuti atti vandalici (qualcuno ha persino provato a darle fuoco). Insomma, un rapporto di amore trasformatosi in odio. Questa situazione, come riferisce ‘Sydsvenkan’, ha portato il Consiglio Comunale di Malmo a chiedere ufficialmente al club la rimozione della statua, al fine di spostarla in un luogo dove possa essere maggiormente protetta.

