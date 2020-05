Maldini: “Non riprendere il campionato sarebbe un disastro”

MILANO – In occasione di una diretta su Instagram, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, si è schierato a favore della ripresa del campionato: “Non tornare a giocare sarebbe un disastro per tutto il sistema calcistico. La Francia ha sbagliato ad annullare la stagione, ma noi accetteremo quella che sarà la decisione del Governo. Futuro?Se continuerò a fare il dirigente, lo farò solamente al Milan e da nessun’altra parte”.

