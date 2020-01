MILANO – L’ex preparatore dei portiere del Milan Alfredo Magni è intervenuto a “Radio Sportiva” dove ha parlato di Piatek. Ecco le sue parole: “Giocare a Milano è sempre difficile per la tradizione che c’è. E’ arrivato come giocatore importante e le prime apparizioni erano state positive. Partecipa poco al gioco, è forte nella finalizzazione. Credo che non resterà al Milan“.