M. Colombo: “Rebic? Giampaolo probabilmente non lo aveva compreso”

MILANO – Monica Colombo, dopo aver parlato ai microfoni di TMW Radio del futuro di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato anche di Ante Rebic. Ecco cosa ha detto: “Oggettivamente non mi aspettavo un Rebic così, perché nel girone d’andata sembrava un po’ un oggetto misterioso. Vero è che arrivava con un curriculum da vice campione del mondo, quindi scarso non era. Probabilmente Giampaolo non lo aveva compreso e Pioli ha avuto bisogno di tempo per capire il tipo di giocatore e la posizione da dargli in campo. Certo è che ora che è in una forma fisica notevole, perché al di là dei gol segnati finora, è un giocatore che in campo dà tutto, corre, e non è importante solo in fase di finalizzazione”.

