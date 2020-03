L’Uefa non si ferma: stasera torna l’Europa League

MILANO – Ha del clamoroso la decisione dell’Uefa di far disputare le partite d’Europa League in programma stasera. A parte Inter-Getafe e Siviglia-Roma, entrambe rinviate, le altre gare si svolgeranno regolarmente. Evidentemente, non bastano la sospensione della Serie A e della Liga per convincere l’Uefa a fermarsi. Tuttavia, martedì 17 marzo si terrà una riunione in videoconferenza in cui, molto probabilmente, si decreterà lo stop delle competizioni europee e, forse, si opterà anche per l’annullamento dell’Europeo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...