L’Uefa non si arrende: “Vogliamo terminare Champions ed Europa League, le squadre francesi giocheranno”

MILANO – Com’è noto, il Governo francese ha deciso di annullare definitivamente il campionato 2019/2020. Nonostante questo, l’Uefa vorrebbe portare a termine Champions ed Europa League, facendo ugualmente giocare le squadre transalpine. A dichiararlo è direttamente Armand Duka, membro dell’esecutivo Uefa contattato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

LE SUE PAROLE – “Anche se certi campionati hanno deciso di non scendere più in campo, credo che le squadre di questi campionati, impegnate in competizioni europee, giocheranno lo stesso”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live