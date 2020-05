Lucescu: “Calhanoglu farebbe bene a lasciare il Milan”

MILANO – Ai microfoni di Radio Musica Television, Mircea Lucescu, noto allenatore rumeno, ha parlato anche di Hakan Calhanoglu: “Ha tanta esperienza, considerato che ha giocato anche in Germania prima di approdare in Serie A. È ancora giovane e penso che per lui sia giunto il momento di cambiare aria, lasciando il Milan. Le voci sul Napoli? Sarebbe il rinforzo giusto per gli azzurri: è già abituato a grandi piazze e ritroverebbe anche Gattuso con cui ha lavorato proprio nel Milan”.

