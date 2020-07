Lucci: “Bonucci al Milan nel 2017? Fu una scelta coraggiosa, sembrava impossibile…”

MILANO – In un’intervista rilasciato ai microfoni de Il Foglio, Alessandro Lucci, procuratore di Leonardo Bonucci, è tornato a parlare del trasferimento del difensore dalla Juve al Milan nell’estate 2017: “Per accettare l’idea di lasciare la Juventus, con la quale c’era un legame indissolubile, serviva molto coraggio. Leo si sentiva ferito dentro, ma andare via non fu comunque semplice. Quando lo proposi al Milan sembrava una situazione impossibile, poi finì per diventare il calciatore più pagato in Serie A. Un blitz che volli chiudere subito per evitare l’insurrezione dei tifosi, effetti esterni che avrebbero potuto far saltare la trattativa. Tanto di cappello per l’uomo Leonardo. Inoltre andava in un club il cui obiettivo era quello di candidarsi allo scudetto, dopo aver speso 200 milioni sul mercato”.

