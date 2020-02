Longo: “Sempre aggrappati alla partita, ma sarò soddisfatto quando arriveranno i tre punti”

MILANO – Il tecnico del Torino Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la sconfitta di ieri sera contro il Milan. Ecco le sue parole: “Sarò soddisfatto della prestazione solo quando arriveranno i punti. Non dobbiamo accontentarci di quello che di buono abbiamo fatto vedere, come l’approccio e la mentalità. Siamo stati sempre aggrappati alla partita, abbiamo provato sempre a riprendere il match. Sono contento di questo, ma non dobbiamo accontentarci di nulla. Dobbiamo continuare a lavorare e a spingere perché vedo segnali di miglioramento. Questa deve essere la base per venire fuori da questa situazione“.

