Lo sfogo di Lippi: “Sul calcio demagogia impressionante, il campionato deve ripartire!”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio Deejay, Marcello Lippi, ex CT della Nazionale Campione del Mondo nel 2006, ha preso duramente posizione contro chi vorrebbe che il campionato di calcio non ricominciasse: “Il presente che stiamo vivendo è vomitevole. Continuano a dirci che bisogna essere uniti, ma poi tutti pensano ai cavoli propri sia a livello politico che scientifico. Siamo nel 2020, andiamo su Marte e non siamo capaci di trovare un vaccino per il virus. Il calcio? Deve ripartire. Ci dicono da un sacco di tempo che dobbiamo convivere col virus, allora perché il calcio non può ricominciare? Adesso il virus ha perso potenza, non è più come due mesi fa in cui siamo stati travolti da uno tsunami”.

DEMAGOGIA – “Ora il problema è gestibile in maniera diversa, gli ospedali possono organizzarsi, quindi perché non deve ripartire il campionato? Su questo sport viene esercitata una demagogia impressionante; può piacere o meno, ma il calcio professionistico è un’industria importantissima per l’Italia e va trattata come tale”.

