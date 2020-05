Lo Monaco: “Spadafora inadeguato, il calcio non è solo un gioco”

MILANO – L’ex amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco, oggi consigliere della Lega Pro, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva l’operato del Ministro dello Sport Spadafora, il quale sta tenendo bloccato il calcio e sta dettando delle condizioni quasi impossibili per far ripartire i campionati: “Spadafora ritiene che il calcio sia solo un gioco e non un’espressione del mondo lavorativo, nonché terzo contribuente dello Stato Italiano. La pandemia ha colpito tutte le leghe, ma Spadafora mi sembra inadeguato per fronteggiare problemi più grandi di lui. Non ha la pienezza di ciò che stia accadendo e dell’eventuale scenario futuro. Inoltre il calcio non è solo Serie A, ma anche B, C, dilettanti e movimento femminile. Il calcio produce per lo Stato e dà da mangiare a tantissime famiglie, ma si sta affrontando questo problema con una leggerezza fuori dalla norma. D’accordo con la cautela, ma questo protocollo non è alla portata della Serie B e della C”.

