LIVEBLOG – I tifosi aspettano Napoli-Milan

MILANO – Questa sera alle 21.45 si giocherà Napoli-Milan, entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria. I rossoneri continuano ad inseguire un posto in Europa League, dopo le vittorie contro la Lazio e la Juventus. Obiettivo Europa, invece, già c’entrato per la squadra dell’ex Gennaro Gattuso, grazie alla vittoria della Coppa Italia. I partenopei però sono in ottima forma. I tifosi intanto commentano su Twitter.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live