Lippi: “Serie A? No a formule inedite, i play-off non piacciono a nessuno”

MILANO – Intervistato dai microfoni de ‘La Stampa’, Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico della Nazionale, si è espresso negativamente sull’ipotesi che vengano disputati i play-off per assegnare lo Scudetto: “Secondo me non piacciono a nessuno. Si svolgono in tanti sport importanti, ma la Serie A non è abituata. La mia speranza è che non si debba ricorrere a formule inedite e alternative. Tuttavia finire i campionati è prioritario, mentre interromperli definitivamente, emanando i verdetti in base ad una classifica parziale, sarebbe assurdo sul piano economico e sportivo. Quindi meglio i play-off dell’annullamento. Pensate ai sacrifici dei club che hanno investito sul mercato per raggiungere i propri obiettivi o alla frustrazione di chi non potrebbe portare a conclusione un’annata fantastica, vedendo svanire sogni e ambizioni”.

