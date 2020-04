Lippi: “I campionati vanno completati, non si possono buttare 7 mesi”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano ‘Libero’, l’allenatore Marcello Lippi si è schierato apertamente con coloro che vorrebbero ricominciare la stagione per portarla regolarmente a termine: “Per me si deve giocare a tutti i costi. I campionati vanno completati, non si possono cancellare sette mesi di risultati. I verdetti finali devono arrivare sul campo. E’ giusto ricominciare in sicurezza, rispettando determinate regole affinché si possano evitare i contagi, ma servirà unità d’intenti, come abbiamo avuto noi nel Mondiale del 2006”.

