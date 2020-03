Lippi: “Giusto chiudere e fermarsi, riusciremo a battere il virus”

MILANO – L’ex Commissario Tecnico dell’Italia, Marcello Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica sull’emergenza Coronavirus: “Batteremo il virus all’ultimo rigore. E’ stato giustissimo chiudere, qui come in Cina. Loro ce l’hanno fatta, ce la faremo anche noi. Siamo stati presi alla sprovvista da un problema molto serio, ma poi c’è stato il tempo per capire e per agire con delle contromisure. Non è stato uno spettacolo edificante, ma ora bisogna superare l’emergenza”.

