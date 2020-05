Lione, Aulas: “Depay potrebbe chiedere di essere ceduto”

MILANO – In occasione di un’intervista concessa a ‘Le Progrés’, Jean Michel Aulas, presidente del Lione, non ha escluso la possibilità che Memphis Depay, attaccante olandese seguito anche dal Milan, venga ceduto nella prossima finestra di mercato: “Al momento non ci sono novità, Memphis mi dice che è pronto a parlare quando tornerà. I suoi agenti sostengono invece che stia pensando ad un trasferimento se non parteciperemo a qualche competizione europea nella prossima stagione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...