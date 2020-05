Lione, Aulas: “Con l’annullamento del campionato ci siamo impiccati da soli”

MILANO – Il governo francese e la LFP hanno deciso di annullare definitivamente la Ligue 1 e la Ligue 2, stabilendo l’inizio della nuova stagione a settembre. Una scelta che comporterà pesantissime conseguenze economiche e, probabilmente, giudiziarie. Molti club si stanno infatti preparando a fare causa, fra cui il Lione. Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, ne ha parlato direttamente Jean-Michel Aulas, patron del club transalpino.

LE SUE PAROLE – “Ci stiamo impiccando da soli. Lo stop costa troppo alle società e alla lega stessa. Bisognava portare a termine il campionato. C’è stato prima un errore politico: perché affrettarsi a dire che sarà impossibile giocare prima di agosto? Non sappiamo se gli altri Paesi avranno lo stesso giudizio. La Francia per lo sport è come la Francia per gli affari: in competizione costante”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live