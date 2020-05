L’Inter si allontana da Tonali, Marotta: “C’è la fila…”

MILANO – Tutti pazzi per Andrea Tonali. Nella prossima finestra di mercato, il centrocampista classe 2000 del Brescia sarà uno dei giocatori maggiormente richiesti. Su di lui, in Italia, ci sono Milan, Juventus, Napoli e Inter, senza dimenticare la folta concorrenza che si è venuta a creare anche all’estero. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di ‘Cittaceleste.it’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Tonali è giovane e molto promettente. Su di lui c’è la fila, vedremo…”.

