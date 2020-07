L’importanza di chiamarsi… Bennacer

MILANO – Ismail Bennacer è stato gioie e dolori del Milan. L’algerino, arrivato in rossonero dopo una buona stagione all’Empoli e la conquista della Coppa d’Africa, in poco tempo ha fatto vedere subito tutte le sue abilità e i suoi difetti. E fa strano pensare che il tutto si possa riassumere con una sola parola: impulsività. Infatti questa sua indole lo ha reso il miglior recupera palloni della Serie A a un prezzo però molto alto: le ammonizioni. Non a caso l’ex Empoli è tra i giocatori più ammoniti dell’intero campionato. I molti cartellini accumulati gli hanno fatto perdere tante partite e il Milan ne ha patito. Una vera e propria mancanza di autocontrollo, di cui è conscio anche il numero 4 rossonero che in un’intervista pre-Covid aveva dichiarato di voler lavorare su questo aspetto per garantire al Milan la sua qualità. E, da quando il campionato è ripreso, qualcosa Bennacer è sembrato molto più attento e non ha compiuto nessun fallo da ammonizione. Le sue geometrie sono fondamentali per tramettere ordine alla squadra. Grazie anche a una visione di gioco incredibile che favorisce le ripartenze rossonere. Se ora Bennacer dovesse migliorare la parte peggiore della sua istintività, diventerebbe un top player su cui costruire il Milan.

