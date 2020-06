Ligue 1 – Tre società fanno ricorso al Consiglio di Stato contro l’annullamento

MILANO – La definitiva sospensione della Ligue 1, voluta dalla Federcalcio francese, non è andata giù a Lione, Tolosa e Amiens, tanto che hanno deciso di ricorrere al Consiglio di Stato, nella speranza di un verdetto che stabilisca la ripresa del campionato. Di seguito, le dichiarazioni di Aulas, presidente del Lione, riportate da TMW: “Riprenderemo gli allenamenti l’8 giugno, con protocolli validati dai medici. Tutti avrebbero potuto riprendere in questa data. Questo protocollo è stato già testato in altre Nazioni. E’ stato assurdo fermare tutto il 30 aprile, siamo in una situazione incredibile. Sono sgomento”.

POSTICIPARE LA NUOVA STAGIONE – “Possiamo e dobbiamo riprendere questo campionato, si può trovare un accordo con le emittenti per terminare la stagione. È possibile modificare il protocollo, posticipando anche le date del prossimo campionato. Germania e Italia lo hanno già fatto con l’approvazione della UEFA, spostando l’inizio della nuova stagione al 12 settembre. I gestori di Mediapro mi hanno assicurato che non ci sarebbero problemi se la prossima stagione cominciasse più tardi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live