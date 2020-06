Ligue 1, clamoroso: il Consiglio di Stato blocca la retrocessione di due squadre

MILANO – Clamoroso colpo di scena in Francia. L’annullamento del campionato 2019/2020 ha provocato un grande caos, tutt’altro che vicino alla parola fine. Il Consiglio di Stato, a cui si sono appellate Amiens e Tolosa per via di una retrocessione “forzata”, ha convalidato la fine della stagione e la cristallizzazione della classifica, ma al tempo stesso ha annullato le retrocessioni di queste due società, che restano quindi nella massima serie. Ad oggi, dunque, in Francia occorre organizzare la prossima Ligue 1 con 22 squadre.

