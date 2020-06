Liga, si lavora per la parziale riapertura degli stadi

MILANO – Non solo in Italia: il dibattito circa la possibilità di riaprire parzialmente gli stadi è molto acceso anche in Spagna. Nel corso di una conferenza stampa, ne ha parlato direttamente Javier Tebas, presidente della Liga: “La curva dei contagi continua fortunatamente a scendere; il governo sta già pianificando delle regole per l’eventuale ritorno degli spettatori negli stadi. Dobbiamo coordinarci con le autorità per far sì che questo possa accadere il prima possibile. Tra un paio di settimane parleremo con il governo per cercare di riportare i tifosi. Ovviamente la riapertura sarà parziale e ci saranno diverse precauzioni. Saremmo felici di avere anche solo il 10 o il 15% di spettatori”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live