Liga, Rakitic: “Voglio tornare in campo. Virus? Sono disposto a rischiare”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa al quotidiano spagnolo ‘Marca’, Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, ha dichiarato di esser pronto a rischiare di esser contagiato dal Coronavirus pur di tornare in campo: “Io voglio giocare. Tutti desideriamo avere garanzie sanitarie, ma è evidente che queste non ci metteranno mai al sicuro al 100%. Il rischio rimane, ma lo stesso rischio lo corrono i dipendenti dei supermercati che si cambiano negli spogliatoi comuni e quel rischio sono pronto a correrlo anche io. Credo che la gente ci voglia rivedere in campo e dobbiamo provare a far divertire di nuovo le persone grazie al calcio. Noi calciatori possiamo essere un esempio e un supporto per i cittadini”.

