L’ex arbitro Marelli: “Direzione impeccabile di Calvarese in Lazio-Milan”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio 24, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato l’operato di Gianpaolo Calvarese in Lazio-Milan di sabato sera: “Ha offerto un’altra prestazione di altissimo livello. Il suo arbitraggio è stato pressoché impeccabile. Negli ultimi due anni non ha sbagliato quasi nulla ed è diventato davvero un direttore di gara eccellente. Sul calcio di rigore per i rossoneri è stato bravissimo a vedere subito il fallo di mano commesso da Radu”.

