L’Equipé – Anche il Monaco pensa a Jovic. Ed ha un jolly nella manica

MILANO – Il Milan è al lavoro per costruire una rosa importante in vista della prossima stagione. Tra i gli obiettivi per l’attacco c’è il serbo Luka Jovic del Real Madrid, che non ha trovato molto spazio in Spagna. Il club rossonero ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore sul quale c’è forte l’interesse anche di altri club, soprattutto di Premier League. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe anche il Monaco starebbe pensando all’ex Eintracht Francoforte, sfruttando l’ottimo rapporto di Jovic con Niko Kovac, suo ex allenatore in Bundesliga.

