Lega Pro, Ghirelli: “Chiederemo di utilizzare tutto il mese di giugno”

MILANO – Intervistato da TMW, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha espresso la propria opinione sul caos che sta avvolgendo il calcio italiano: “Più volte abbiamo detto e ribadito che la salute è al primo posto, il calcio deve venire dopo. Non stiamo sottovalutando nulla, ma non dobbiamo essere un moltiplicatore delle parure che stanno dilagando. Detto questo, è evidente che ora c’è una situazione critica soprattutto nel Nord Italia, che rende più difficoltosi anche gli spostamenti visto che le regioni chiedono maggior monitoraggio della situazione. Credo che ci sarà un blocco di quindici giorni per cercare di limitare globalmente la diffusione del virus: se così sarà, penso che si opterà per la sospensione dei campionati. Noi, come Lega Pro, chiederemo di utilizzare tutto il mese di giugno”.

