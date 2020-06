Lecce, Gabriel: “Con la ripartenza del campionato ci saranno delle sorprese”

MILANO – La stagione del Milan ricomincerà dopodomani con la Coppa Italia, mentre in campionato il cammino rossonero ripartirà da Lecce il 22 giugno. Proprio ai microfoni del canale ufficiale della società salentina ha parlato Gabriel, portiere del Lecce con un passato al Milan: “Stiamo lavorando duramente da diverse settimane. Ci stiamo soffermando su aspetti tecnici e di forza, per recuperare tutto ciò che non abbiamo fatto durante la sospensione. Spareggi e algoritmo? Penso che dobbiamo concentrarci soltanto sul campo, senza pensare a tutto ciò che c’è all’esterno. C’è un obiettivo da raggiungere, senza pensare a tutto il resto. Alla ripresa credo che le distanze si annullino, ci potrebbero essere tante sorprese. Giocare ogni tre giorni e senza tifosi può cambiare veramente tanto”.

