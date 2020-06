Lecce, Falco: “Non vediamo l’ora di ripartire, col Milan sarà durissima”

MILANO – Il campionato del Milan ricomincerà dal ventisettesimo turno lunedì 22 giugno sul campo del Lecce, alle 19.30. Ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato di questa sfida Filippo Falco, calciatore della squadra salentina: “Non vediamo l’ora di tornare a giocare. Ci stiamo preparando al meglio perché sarà dura dopo uno stop così lungo. Saremo impegnati in una partita difficilissima. Bisognerà mettere in preventivo tante insidie. Sarà così in tutti gli incontri, ma in modo particolare nel primo. Sarebbe importantissimo iniziare col piede giusto, perché un bel risultato ci darebbe entusiasmo e slancio”.

