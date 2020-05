Lecce, Damiani: “C’è la data per la ripresa, ma l’attuale protocollo genera perplessità”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW Radio, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha espresso comprensibili perplessità sul protocollo che il CTS vorrebbe attuare per la ripresa della stagione e secondo cui, in caso di positività di un giocatore, tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena: “Ogni giorno si aggiunge un piccolo tassello verso la ripartenza, abbiamo una data finalmente. E’ però evidente che lo snodo principale è il protocollo. Con un eventuale positivo positivo, scatterà la quarantena per l’intera squadra: se tale prescrizione dovesse rimanere, l’obbligo di quarantena creerebbe un grosso punto interrogativo sulla conclusione regolare del campionato. Poi non ci sarebbe infatti l’opportunità di recuperare. Se invece si facesse una scelta come quella tedesca, con un positivo valutato come un infortunato, le prospettive di finire la stagione diventerebbero più realistiche. Inoltre, far rimanere la regola della quarantena di squadra, farebbe nascere anche il prossimo torneo con una grande incertezza“.

