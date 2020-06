Lecce, ancora lavoro differenziato per tre giocatori

MILANO – Archiviata la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan deve prepararsi al meglio per ricominciare il campionato, ultima strada rimasta per centrare la qualificazione in Europa League. La prima partita è in programma lunedì 22 giugno allo Stadio Via del Mare di Lecce. Proprio la squadra salentina è ancora alle prese con i guai fisici di Dell’Orco, Deiola, Mancosu e Farias. Questi ultimi tre stanno procedendo verso il recupero, ma anche oggi hanno svolto lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Domani, come riferisce lo stesso Lecce con una nota ufficiale, la squadra di Liverani svolgerà una seduta d’allenamento alle 19.30.

