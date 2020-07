Leao: “Grandissima reazione, ora avanti così. Futuro? Resto al Milan”

MILANO – Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato da Dazn dopo la vittoria sulla Juventus: “La squadra ha lottato su ogni pallone fino alla fine, avendo una grandissima reazione dopo il doppio svantaggio. Ci sono ancora tante partite per risalire la classifica e dobbiamo continuare così. Ibra? Da quando è arrivato mi ha sempre aiutato, dandomi consigli. Mi ha detto che ho il talento per fare grandi cose, lo ringrazio per essermi vicino. Futuro? Resto al Milan”.

QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...