Le pagelle di Tiziano Crudeli – Lazio-Milan

Donnarumma 6

Qualche piccola noia nei primi 45 minuti e all’inizio della secondo frazione, con un gol subìto ma annullato per offside. Gigio oramai è una sicurezza di questo Milan

Conti: 6

Più presente in fase difensiva che offensiva, ma con un Theo Hernandez sulla fascia opposta è anche normale. Jony gli crea qualche fastidio ma la sua prova è più che sufficiente. (Dal 71′ s.t. Calabria: 6 soffre Lukaku, ma non fa passare nessuno)

Kjaer: 6

Torna affianco di Romagnoli dopo il pareggio di Ferrara. Il danese dà forza e sicurezza al reparto. Bravissimo a mettere in fuorigioco Lazzari a inizio ripresa.

Romagnoli: 6,5

Guida la difesa in modo ottimale. Se la Lazio centralmente non sfonda quasi mai è anche merito suo. Bellissimo intervento su Lukaku

Theo: 6,5

Sul suo lato agisce Lazzari, forse uno dei giocatori più in forma di Inzaghi. Spinge e copre bene. Decisivo il suo intervento a fine primo tempo su Correa. Ha due occasioni clamorose per il 4 a 0, ma non trova la gioia del gol)

Bennacer: 6,5

Non sbaglia un passaggio. Con Kessié forma una diga importante.

Kessié: 7

Lavoro più di impostazione per l’ex Atalanta. Ottima prova nel complesso. (dall’81 s.t. Biglia: s.v.)

Saelemaekers: 5,5

Buona partita, ma gli manca esperienza e si vede. Bravo a seguire l’azione ma l’inesperienza lo porta a fare scelte egoistiche, ma il talento c’è. Non farà rimpiangere l’infortunato Castillejo

Bonaventura: 6,5

I suoi inserimenti creano molte noie alla Lazio. Bravissimo a servire il pallone a Rebic per il 3 a 0. (dal 71′ s.t Krunic 6 – Entra e non fa rimpiangere l’ottimo Jack.)

Calhanoglu: 7

E’ lui a portare il vantaggio del Milan con un grandissimo tiro da fuori area. Le parole di Pioli in conferenza stampa hanno dato i suoi frutti lascia il campo al 36esimo del primo tempo per infortunio. (dal 36′ p.t. Paquetà: 6,5 – Entra bene in campo e non fa rimpiangere il turco. Prende un giallo a fine secondo tempo)

Ibrahimovic: 7

E’ ovunque, anche se non è al massimo della condizione. Nel tempo in cui è in campo lo svedese segna due reti (una annullata). Regge solo 45′, ma martedì c’è la Juve. (dal 45′ s.t. Rebic: 7 Continua il suo ottimo momento segnando il pesante gol del 3 a 0. E’ in forma splendida, e Pioli se lo gode sempre di più). Ma attenzione perché, proprio dopo la grande vittoria, è arrivata anche una grandissima novità di mercato in casa rossonera, Alfredo Pedullà conferma tutto: “Rangnick ha deciso, lo vuole!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA