Le Pagelle di Milan-Bologna. Nessuna insufficienza in casa rossonera

MILANO – Il Milan trionfa sul Bologna per 5 a 1. Ecco le pagelle dei rossoneri

G. Donnarumma – 6

Non può nulla e non ha colpe sul tiro di Tomiyasu.

Calabria – 6,5

Dopo qualche prestazione decisamente sottotono, l’ex Primavera è autore di una buona prestazione. Partecipa nel finale alla goleada del Milan

Kjaer – 6

Solita partita rocciosa e solita prestazione sicura. Prende un giallo per bloccare sul nascere un contropiede rossoblu

Romagnoli – 6

Ha delle colpe sul gol di Tomiyasu. Ci si aspetta sempre che possa maturare da un momento all’altro, ma ci si ritrova a scontrarsi con la realtà.

Theo Hernández – 7,5

Sulla fascia sinistra in fase di attacco è una garanzia, meno in fase di copertura, ma inizia a dare anche segnali in difesa. Suo l’assist per Saelemaekers. Ha qualche responsabilità sul gol del Bologna ma non tali da rovinare un’altra prestazione di livello

Kessié: 7

Sfiora il quarto gol consecutivo. L’ex Atalanta continua a dar seguito al suo ottimo momento di forma

Bennacer: 7

Il suo gol è spettacolare. L’algerino continua ad essere uno dei protagonisti della rinascita dei rossoneri. (82′ Biglia – S.V)

Saelemaekers: 7

Rientra dalla squalifica e trova subito il suo primo sigillo in Serie A. Prestazione sicura e di qualità. Ottimo investimento per il futuro. ( 65′ Rafael Leao: 6 – Il portoghese entra bene in campo, ha subito l’occasione di segnare un gol, ma il suo tiro si infrange sulla difesa rossoblu schierata sulla linea di porta.Suo l’assist per il gol di Calabria)

Çalhanoglu: 7,5

Cerca spesso la botta dalla distanza, ma la difesa rossoblù riesce quasi sempre a mettere una pezza alle sue bordate, fino al 23esimo del primo tempo, quando il turco da distanza ravvicinata batte Skorupski, reo di avergli fornito un assist sbagliando il rinvio. (65′ Bonaventura 6,5 – Entra e porta esperienza in squadra che davanti si ritrova senza Ibrahimovc)

Rebić: 6,5

Prestazione magistrale. L’ex Fiorentina è in un’ottima condizione e si vede. E’ sempre presente nelle occasioni da gol dei rossoneri. L’azione dei rossoneri passa sempre dai suoi piedi. (82 Colombo – S.V.)

Ibrahimovic: 6,5

Gioca a tutto campo, muovendosi dal centrocampo in su. Sicuri che non l'anno prossimo non farà comodo? ( 65′ Krunic 6 – Entra e si limita a fare il suo)

