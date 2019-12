L’Atalanta (ri)pensa a Caldara: possibile ritorno a Bergamo?

MILANO – Non sono escluse grandi sorprese nell’imminente mercato invernale, il quale aprirà i battenti il due gennaio. Stando a TMW, l’Atalanta – avversario del Milan domenica in campionato – starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Mattia Caldara. Con la maglia orobica il difensore classe ’94 ha fatto cose straordinarie mentre in rossonero, complici i gravi infortuni, non riesce a trovare spazio. L’idea del club bergamasco sarebbe quella di riprenderlo in prestito con diritto di riscatto: soluzione che non dispiace al Milan.

Gli ostacoli, però, sono due. Il primo è che la coperta, in difesa, è già corta a causa dell’infortunio di Leo Duarte. Il secondo, invece, riguarda la volontà del giocatore. Gli infortuni, finora, non hanno permesso a Caldara di essere protagonista nel Milan e, a maggior ragione, lui vorrebbe giocarsi tutte le sue carte all’ombra della Madonnina.