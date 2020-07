La Scala: “Sorpreso da Ibrahimovic. Ora bisogna operare sul mercato con innesti importanti”

MILANO – Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto il Vicepresidente dell’Associazione Piccoli Azioni del Milan, Giuseppe La Scala. Ecco le sue parole: “Il Milan ha ritrovato sicurezza e gioco, ma pensare che questa squadra il prossimo anno andrà in Champions in ciabatte sarebbe un’assurdità. Per continuare bisogna operare sul mercato, con innesti importanti. Ibra? Non pensavo, ma ha dato a questa squadra un valore aggiunto evidente. Adesso va inserito in un progetto dove il Milan cresca ulteriormente, magari con una punta giovane che possa affiancarlo e sostituirlo“.

