La Repubblica – Ibra continua in rossonero

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, con la doppietta di ieri pomeriggio, ha dimostrato quanto sia importante per il Milan, tanto da convincere anche Gazidis a puntare nuovamente su di lui, dopo che l’ex Arsenal si è deciso a voler continuare con Pioli e Maldini preferiti, a sorpresa, a Rangnick. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Repubblica” lo svedese avrebbe trovato un accordo con il club di via Aldo Rossi intorno ai 4 milioni più bonus. Resta ancora da capire, invece, la durata: i rumors portano a un rinnovo annuale con opzione per il secondo anno, ovvero quando Ibra avrà più di 40 anni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live