La Moviola di… Milan-Parma: Irrati da 8

MILANO – L’AIA, per il match odierno dei rossoneri, ha designato Massimiliano Irrati di Firenze. Analizziamo le scelte del fischietto toscano.

I TEMPO

22 p.t. – Gol annullato a Bonaventura. Theo Hernandez crossa dalla sinistra, Ibra prolunga il cross dello spagnolo con un tacco per Bonaventura che beffa Sepe. Irrati annulla subito per fuorigioco. Ottima chiamata: l’ex Atalanta era, al momento del passaggio, in offside.

34 p.t. – Ammonito Grassi. Irrati decide di punire con un cartellino giallo l’intervento del giocatore Parma su Romagnoli. Non c’era cattiveria. La decisione, quindi, sembra troppa severa.

35 p.t. – Ammonito Conti. Il terzino rossonero entra in modo scomposto su Brugman. Giusto il cartellino.

45 + 2 p.t. – Scontro in area di rigore tra Ibrahimovic e Darmian. Irrati all’inizio concede il fallo al difensore, ma viene richiamato in cuffia. Dopo le analisi degli uomini VAR emerge che il rigore sarebbe giusto ma Theo Hernandez, ad inizio azione era in fuorigioco. Tutto regolare quindi.

II TEMPO

18 s.t. – Ammonito Darmian. L'ex Toro e Milan viene giustamente ammonito per un brutto fallo in ritardo su Theo Hernandez. Decisione corretta.