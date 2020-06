La Juve sbatte sul muro Milan, ma la difesa non basta

MILANO – Il calcio italiano è ripartito dopo 3 mesi con la semifinale di Coppa Italia fra Milan e Juventus.

PRIMO TEMPO – La Juventus parte fortissimo schiacciando il Milan in più occasioni e impegnando Donnarumma sin dall’inizio. Il Milan non reagisce e supera la metà campo in maniera importante solo con un tiro dal limite al volo di Andrea Conti, che non causa comunque alcun problema all’estremo difensore bianconero. La svolta per i bianconeri sembra arrivare quando proprio per un tocco di braccio del terzino destro rossonero, Orsato assegna un rigore alla Juventus. Ronaldo si presenta sul dischetto ma c’entra il palo. Nel tentativo di ripartenza fallaccio di Rebic su Danilo. Il croato viene giustamente espulso per gioco pericoloso. Ancora Juventus nella parte finale del primo tempo, senza tuttavia riuscire a creare gravi pericoli a Donnarumma.

SECONDO TEMPO – Un Milan che ci prova nonostante la poca qualità, specie confrontata con quella degli avversari. Rossoneri infatti vicini al gol in apertura con Bonaventura. Secondo tempo comunque dominato in possesso dai bianconeri, ma la squadra di Piola si mostra meglio organizzata e ci prova con Calhanoglu e con le incursioni di Leao, entrato al posto di Bonaventura. All’80esimo minuto ci prova Kjaer sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa fuori di un metro alla destra di Buffon. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol del vantaggio e il match si conclude sullo 0-0. Il gol su rigore, tanto discusso all’andata, qualifica la Juve.