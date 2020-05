Kulusevski: “Ibra ha cambiato la Svezia, amo il calcio grazie a lui”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Dejan Kulusevski, attaccante del Parma che passerà alla Juve nella prossima stagione, ha parlato anche del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic: “Mi spiace moltissimo che Ibra si sia infortunato, spero di riuscire a giocarci contro. Non l’ho mai conosciuto, anche se a sei anni mi sono innamorato del calcio per merito suo. È un campione in tutto, ha cambiato la Svezia. Sogno anch’io di diventare importante per il nostro Paese”.

