Krunic: “Quando ho trovato l’accordo col Milan ho pianto. Speriamo di tornare presto in campo”

MILANO – Il centrocampista rossonero Rade Krunic ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il profilo Instagram ufficiale del Milan.

Sul trasferimento al Milan: “E’ stata una grande soddisfazione. Non vedevo l’ora di indossare questa maglia e di giocare a San Siro. Ho pianto quando ho trovato l’accordo con il Milan. Ho avuto subito la percezione di un grande club. Ero molto soddisfatto, come lo sono ora”.

Sul ruolo: “Mi piace giocare mezzala, sia a destra che a sinistra”.

Sui tifosi: “Sono straordinari, è sempre una grande emozione giocare davanti a loro a San Siro. So che apprezzano il fatto che do sempre il massimo”.

Sui suoi idoli: “Mi ispiro a Iniesta, l’ho sempre ammirato moltissimo. Degli ex milanisti dico Kakà e Ronaldinho”.

Sul numero di maglia: “Non l’ho scelto per caso. Il mio numero preferito è il 33 e quando c’è la possibilità lo prendo sempre”.

Sull’infortunio: “Ora sto bene, è da un mese che non ho più problemi al piede. Appena rientreremo mi farò trovare pronto”.

Sulla ripresa del campionato: “Speriamo di ricominciare il 4 maggio gli allenamenti, per poi riprendere presto a giocare. Non vedo l’ora di tornare in campo”.

