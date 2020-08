Krunic: “Ho pianto quando ho firmato per il Milan”

MILANO – Dopo un solo anno potrebbe concludersi l’avventura di Rade Krunic con la maglia del Milan. Il centrocampista bosniaco, che durante tutta la stagione ha trovato pochissimo spazio, piace a Torino e Friburgo. Tuttavia, Krunic ha ricordato con estrema emozione il suo approdo in rossonero la scorsa estate. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da TMW: “Non pensavo di arrivare subito in una squadra così forte dopo il campionato con l’Empoli, ero contentissimo. Ho pianto quando ho saputo dell’accordo con i miei agenti e ho firmato il contratto: è stata l’emozione più forte della mia vita”.

