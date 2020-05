Kragl: “Da bambino usavo il Milan alla PlayStation, poi ho segnato a San Siro…”

MILANO – Con alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Goal.com’, Oliver Kragl, attaccante del Benevento, ha ricordato il gol segnato al Milan quando giocava nel Frosinone: “E’ stato un momento di pura follia, in porta c’era Donnarumma e segnare ad un portiere così forte è stato ancora più bello. Ho perso anche una lente a contatto mentre festeggiavo con le lacrime agli occhi. Io giocavo col Milan alla Playstation da bambino, segnare a San Siro è stato come vivere un sogno”.

