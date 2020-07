Koulibaly a Sky Sport: “

MILANO – Dopo il pareggio ottenuto contro il Milan, Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Sul rigore: “Dal vivo era troppo veloce, pensavo non fosse rigore ma poi nello spogliatoio mi hanno detto che c’era, potevamo difendere un po’ meglio”.

Sulla gara: “Loro non hanno calciato tanto in porta, se manteniamo la porta involata possiamo vincere, dobbiamo avere in testa di difendere meglio e non prendere gol”.

Ma non è finita qui. Poco fa infatti Manuele Baiocchini ha svelato un’altra grossa indiscrezione in diretta TV su Sky Sport, l’annuncio è pesante: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live