Kjaer ore calde: domani scade il diritto di riscatto. Il Milan sta (ancora) valutando

MILANO – Ore decisive per l’acquisto a definitivo di Simon Kjaer da parte del Milan. La società di via Aldo Rossi infatti non vuole perdere il danese, ma il club sta facendo ancora valutazioni: ingaggio ed età del giocatore. Il tempo stringe visto che proprio domani scadrà il diritto di riscatto a 3,5 milioni e, per questo motivo, tutta la dirigenza sta portando avanti dialoghi con il Siviglia.

