Kjaer: “Milan, storia straordinaria e grande futuro. Qui si respira calcio vero”

MILANO – Il difensore rossonero Simon Kjaer, appena riscattato a titolo definitivo dal Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Goal.com: “È sempre stato un club speciale per me. Dissi al mio agente che un giorno mi sarebbe piaciuto indossare la maglia rossonera. Siamo stati vicini alcune volte, ma adesso i tempi erano quelli giusti ed è un privilegio giocare qui. Nel Milan si respira calcio. A San Siro, a Milanello, a Casa Milan, ovunque. È uno dei pochi club globali, con una storia straordinaria e un grande futuro. Sono contento di fare parte di tutto questo e darò tutto me stesso per la maglia. I tifosi mi hanno accolto benissimo. In questo momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, sentiamo la loro mancanza a San Siro, ma stiamo comunque ottenendo grandi risultati anche senza il loro supporto allo stadio. Noi comunque giochiamo sempre per loro, anche quando fisicamente non possono essere presenti”.

