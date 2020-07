Kjaer: il suo futuro in meno di 10 giorni. Ma l’infortunio di Musacchio…

MILANO – Il 15 luglio si avvicina e il Milan non ha deciso ancora il futuro di Simon Kjaer. Il club di via Aldo Rossi sta analizzando i costi dell’operazione: 3,5 milioni per il riscatto, da versare nelle casse del Siviglia, e uno stipendio da 2,5 milioni al danese. Impossibile provare ad abbassare i costi dell’operazione: il valore a bilancio del difensore è di poco superiore ai 3 milioni, visto la scadenza del suo contratto nel 2021. Il rischio per i rossoneri è quello di perdere di Kjaer e vederlo con un’altra maglia. Sicuramente saranno in molti a voler ingaggiare il danese visto le ottime prestazioni e il prezzo, magari offrendo di più al Siviglia.

Confermare Kjaer potrebbe essere davvero fondamentale per un reparto che, al momento, può contare solamente su Romagnoli, Gabbia e appunto Kjaer. Musacchio, con il contratto in scadenza nel 2021, è gravemente infortunato (non tornerà in campo prima della prossima stagione) e Leo Duarte ha subìto un altro infortunio. Non è escluso che nei piano della dirigenza rossonera ci fosse la voglia di cedere l’argentino e, con i soldi incassati, riscattare l’ex Siviglia. Ma l’infortunio di Musacchio ha dovuto far rivedere i piani.

Perdere il danese, ad oggi è illogico. Conti alla mano Kjaer costerebbe, con un contratto biennale: 13.5 milioni. Una cifra, seppur lorda, importante ma non folle: confermare il giocatore sarebbe un punto fondamentale al reparto. C’è poi da capire la posizione di Elliot e di Ragnick: sicuramente preferirebbero un giocatore più giovane, ma chissà come reagirebbe alle pressioni.

