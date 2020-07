Kjaer: “Giochiamo con gioia, c’è un’atmosfera speciale”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo la bella vittoria contro il Parma, Simon Kjaer ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Quando si vincono le partite, all’interno dello spogliatoio si crea un’atmosfera che rende tutto possibile. In questo periodo siamo cresciuti anche nelle reazioni dove dimostriamo di credere tanto sia in noi che nel lavoro del mister. Ora non abbiamo tanto tempo per recuperare, ma la gioia di giocare a calcio è la stessa di quella che avevamo da bambini”.

